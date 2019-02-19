Kritik hastalar ve yoğun bakım hastaları üzerinde yapılan uygulamaların konuşulduğu ve bilgilerin paylaşıldığı Acil Tıp’ta Kritik Bakım Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-18 Şubat tarihlerinde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda, kritik hastalar ve yoğun bakım hastaları için yapılacak uygulamalar ayrıntılı olarak incelendi. Sempozyumda Türkiye’nin, son yıllarda yürütülen çalışmalarla Acil Tıp alanında dünyanın önde gelen hatta bu alandaki bilgilerini ihraç eden bir ülke haline geldiğine dikkat çekildi.

"Acil tıp servisleri sağlık hizmetlerinin yüz akı"

Üç gün süren sempozyum boyunca kalp krizinden solunum yetmezliğine, inmeli hastalardan travma hastalarına kadar bir çok konuda son bilgiler paylaşıldı. Sempozyumun da başkanlığını yürüten ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yılda milyonlarca hastaya bakan acil tıp servislerinin sağlık hizmetlerinin yüz akı olduğunu söyledi.