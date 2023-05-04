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Açılan o pankartı görünce 'formül' verdi! Kılıoçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: "Herkesin ezberlemesi lazım"

04.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim mitinglerine hız veren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de vatandaşlara seslendi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, KPSS'de mülakatı kaldıracağını bir kez daha vurgularken "Ben söyleyince o da şimdi söylemeye başladı kaldıracağım. Kaldırsana kardeşim elinden tutan mı var?" diyerek, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Alanda yazan bir pankarta dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 'herkesin ezberlemesini isterim" diyerek formül verdi.

Açılan o pankartı görünce 'formül' verdi! Kılıoçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: "Herkesin ezberlemesi lazım"

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, Niğde'deki mitinge konuşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Paraların Türkiye’ye getirilmesini istiyor musunuz? Vallahi de billahi de o paraları son kuruşuna kadar getireceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım.

"SİZDEN DE BİR İSTEĞİMİZ OLACAK..."

Gençler size de bir sözüm var 5 milyon 300 bin genç ilk defa sandığa gidip oy kullanacak Türkiye’nin değişimi sizin elinizde Türkiye’ye huzuru demokrasiyi getirmek sizin elinizde. İşsizliği yoksulluğu bu topraklarda bitirmek sizin elinizde. Sizden de bir isteğimiz olacak umudunuzu hep dışarıya bağladınız acaba dışarıya gitsem daha mı iyi olur diye ben sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını gerçekleştireceğim.

Şunu istiyorum. Huzur içerisinde yaşamak istiyorsunuz. Benim size sözüm var en rahat eleştireceğiniz cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak. Rahat eleştireceksiniz. Eleştiri kadar kıymetli bir şey yoktur, bakarız şurada bir eksiğimiz varsa onu düzeltiriz. İstişare çok önemlidir. Bir devlet bir kişinin iki dudağı arasın teslim edilemez.

"BEN SÖYLEYİNCE O DA ŞİMDİ SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Adalet sadece mahkeme sıralarında olmaz. KPSS sınavındaki mülakatı kaldıracağım. Ben söyleyince o da şimdi söylemeye başladı kaldıracağım. Kaldırsana kardeşim elinden tutan mı var?

"BU FORMÜLÜ EZBERLEMESİNİ İSTERİM"

Niğde’nin patatesini de biliyorum. Hiçbir çiftçi hiçbir üretici asla ve asla zarar etmeyecek. Herkes ne kazanacağını bilecek. Formülü şu, bütün üretici kardeşlerimin bu formülü ezberlemesini isterim. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Hiç kimse zarar etmeyecek. Onun üzerinde bir bedelle satıyorsa satsın ama ne zamanki makul karın altında bir rakamla satıyorsa o zaman devlet olarak biz satın alacağız. Çiftçiyi zarar ettirmeyeceğiz.

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Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz. Ayrıca köyle boşalıyor ama bunlardan tık yok. Köylerde çalışanların kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız.

Kavga ettiriyorlar. Bu ülkede adalet lazım. Devleti bir kişiye teslim etmişiz ne derse o olacak ‘e yanlış yaparsa’ yanlış yaptı devlet bu hale geldi. Ampulü söndürecek olan sizlersiniz.

Aile destekleri sigortası getireceğiz. Söz verdim hiçbir fakir ailenin elektriği doğal gazı ve suyu asla kesilmeyecek. Parası yok elektrik faturasını ödeyemeyen aileyi ziyarete gittim. Aile destekleri sigortası ile her ailenin asgari ücret kadar bir geliri olacak. Kadın gidecek o parayı bankadan çekecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek bütün bunları adaletli bir devlet anlayışı ile sağlayacağız.

"KİM YAPARSA ALLAH BELASINI VERSİN"

Açık ve net söylüyorum. Kim terör örgütlerinin yanında olursa, kim onlarla beraber olursa kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim bir asker allah rahmet eylesin şehit oldu. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken ben fakir fukara çocuğunu nasıl askere gönderiyorsa ben de evladını öyle askere gönderen birisiyim. Nasıl olur da siz. Bu kadar iftirayı ya insan biraz Allah’tan korkar ya! Yalan niye söylüyorsunuz kardeşim, Allah’tan korkar insan ya!

"ARAŞTIRMAZSANIZ NAMERTSİNİZ"

Mansur Başkan söyledi. Şimdi bakınız bir devleti yöneten egemen güçlerin karşısında anlı dik olmalı. Trump dedi ki bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırır dünyaya açıklarım. Bir tek cümle daha kurulmadı. Ama Bay Kemal olsaydı ne derdi araştırmazsanız namertsiniz derdi.

Mal varlığımı araştıracaklarmış araştırmazsanız namertsiniz. Biz doğru duracağız kul hakkı yemeyeceğiz ve doğru duracağız. Bizim hiçbir hatamız yok demiyoruz hatamız eksiğimiz olabilir ama hoşgörülü olmak zorundasınız. Birisi hata yaptın dediği zaman dinlemek zorundasınız. İnsanoğlu inatlaşmaz aklımızı kullanacağız."


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Anahtar Kelimeler:
seçim Niğde Kemal Kılıçdaroğlu

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