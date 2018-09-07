MAGAZİN

'Acıların Kadını' Bergen'i Serenay Sarıkaya oynayacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya yeni sezonda ‘Acıların Kadını’ olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatacak film teklifine olumlu yanıt verdi

'Acıların Kadını' Bergen'i Serenay Sarıkaya oynayacak

Fi’ dizisi final yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Serenay Sarıkaya, bu sezon bir sinema projesiyle kamera karşısında olacak.

‘Acıların Kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını canlandıracağı konuşulan Sarıkaya, projeye 'evet' yanıtını verdi.

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Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen’in hayat hikâyesinden etkilenen güzel oyuncunun yeni sezon için heyecanlı olduğu söylendi.

Projenin cast çalışmaları devam ederken Sarıkaya’nın ilerleyen günlerde imzayı atması bekleniyor.

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Serenay Sarıkaya bergen Bergen serenay

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