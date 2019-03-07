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Acilde liseli kızdan neşterli dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 08:48 | Son Güncelleme

Adana’da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme kavgası acil serviste yüz yüze kavgaya dönüşünce, kızlardan birinin diğerini neşterle kestiği ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Adana’da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme kavgası acil serviste yüz yüze kavgaya dönüşünce, kızlardan birinin diğerini neşterle kestiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü.(19) bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti. Kız öğrencilerden Ü.N.Ü. diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi’nde staj yaptığını yazarak "gel burada görüşelim" dedi. Bir süre sonra Ü.N.Ü. hastanenin acil servisine geldi. Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı. Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.’ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.’nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ü.N.Ü.’ye ise acil serviste müdahale edildi. Yaralanan Ü.N.Ü. daha sonra da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra adliyeye sevk edildi.

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