MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Açıldı açılacak! Bu nasıl dekolte

Açıldı açılacak! Bu nasıl dekolte

16.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness modelleri Claudia Fijal ve Colleen McGinniss, Las Vegas'ta akşam yemeğine giderken görüntülendi.

32 yıl yaşındaki Claudia, geçtiğimiz günlerde aktivistlerin hedefi haline gelmiş ve 640 bin takipçili Instagram hesabı kapatılmıştı.

Kapatılan hesabının ardından yeni hesap açan Claudia Fijal, mavi tik aldı. Ünlü ismin hesabı kısa sürede 1 milyona ulaşarak eskisinden çok takipçi sayısına erişti.

Claudia Fijal ve Colleen McGinniss Vegas'ta yemeğe giderken takım şeklinde giydikleri kıyafetleriyle dikkat çekti.

İkilinin aynı renk tercih ettiği kostümlerinde, göğüs dekolteleri göz doldurdu.

Claudia Fijal ve Colleen McGinniss

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Diğer Haberler

Pınar Altuğ yeni imajıyla tam not aldı!

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam ve oyuncu oğlu Emir Tekin ile sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Coşkun Sabah'tan bekarlık isyanı! "Evde hanımın seslenmesini özledim"

Bekarlık isyanı! 'Evde hanımı...'

Gülben Ergen'den Süleyman Soylu'ya ziyaret

Gülben Ergen'den Süleyman Soylu'ya ziyaret

Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü!

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.