Açıldı açılacak! Bu nasıl dekolte

32 yıl yaşındaki Claudia, geçtiğimiz günlerde aktivistlerin hedefi haline gelmiş ve 640 bin takipçili Instagram hesabı kapatılmıştı.
Kapatılan hesabının ardından yeni hesap açan Claudia Fijal, mavi tik aldı. Ünlü ismin hesabı kısa sürede 1 milyona ulaşarak eskisinden çok takipçi sayısına erişti.
Claudia Fijal ve Colleen McGinniss Vegas'ta yemeğe giderken takım şeklinde giydikleri kıyafetleriyle dikkat çekti.
İkilinin aynı renk tercih ettiği kostümlerinde, göğüs dekolteleri göz doldurdu.
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