Açıldığını duyan oraya gidiyor! 'Yurt dışından da yoğun talep var'

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine bir süre ara veren "doktor balıklar" diye ünlü Kangal Balıklı Kaplıca, normalleşme süreci ile yeniden yoğun günlerine döndü.

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kaplıcada koronavirüse karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Normalleşme süreciyle vatandaşların Kangal Balıklı Kaplıcasına gelmeye başladığını aktaran Ünsal, "1 Haziran bizim için çok güzel bir gün oldu, bayramımız oldu. İnsanlar da koşa koşa kaplıcalara geliyor." dedi.

Kangal Balıklı Kaplıcası'nın başta sedef ve egzama hastaları olmak üzere birçok kişi tarafından rağbet gördüğünü dile getiren Ünsal, şunları kaydetti: