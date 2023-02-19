'Acilen' diyerek çağrı yaptı! Deprem sonrası alınan o karara İmamoğlu da tepki gösterdi: Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi bir dönem daha ekleniyor

Depremin yaralarının sarılması için birçok adım atıldı. Deprem bölgesindeki iller OHAL kapsamına alınırken doğal hayata etkili etkili afet bölgesi ilan edildi. Bunun yanı sıra eğitim-öğretim alanıyla ilgili de önemli kararlar alındı. Çok sayıda okulun tahliyesine karar verilirken yükseköğretim için alınan kararlar tartışmaları beraberinde getirdi.

ÖĞRENCİLER YURTLARI BOŞALTMAYA BAŞLADI

YÖK tarafından KYK yurtları depremzedelere tahsis edildi. Öte yandan üniversitelerde uygulamalı programlar hariç uzaktan eğitim kararı alındı. Bununla birlikte yurtlarda kalan binlerce öğrenci odalarını boşaltmaya, bazı öğrenciler başka şehirlere gitmeye başladı.

"BU YANLIŞTA ACİLEN DÖNÜN"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getirerek "Bu yanlıştan acilen dönün" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

"PANDEMİDE 1.5 YIL HARCANMIŞTI, ŞİMDİ BİR DÖNEM DAHA EKLENİYOR"

Ailelerin çocuklarına ev kiralayıp yurda yerleştirdiğine değinen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor."

AKŞENER: AİLE MAHREMİYETİ ORTADAN KALKAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de deprem bölgesinde bulunan Osmaniye'de yaptığı açıklamada kararı eleştirerek şunları söylemişti:

"Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır."

