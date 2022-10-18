Acilen doktora gitmelisiniz: Dışkınızın inanılmaz kötü kokmasının muhtemel sebebi malabsorpsiyon sendromu olabilir!

Dışkı, ister istemez kötü kokar. Sindirim sisteminizde bulunan bir bileşik olan Skatole, keskin kokuda rol oynar. Ancak, bunun haricinde bazı faktörler de dışkının inanılmaz derecede kötü kokmasına neden olur.

Doğal bağırsak bakterileriniz

Sindirim sisteminizde hareket eden bakteriler

Dışkı kokusunu doğrudan etkileyen sindirimi zor olan besinler.

KÖTÜ KOKU SAĞLIK SORUNUNDAN OLABİLİR

Dışkınızda yeni ve alışılmadık bir koku, yeni bir şey yemekten altta yatan bir sağlık durumuna kadar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Sağlık uzmanları, dışkı kokusundaki ani bir değişikliğin en olası nedenleri olarak bu altı suçluya işaret ediyor.

ANTİBİYOTİKLER

Antibiyotikler vücudunuzun mümkün olduğu kadar çok bakteriyi öldürmesine yardımcı olur, ancak "iyi" ve "kötü" çeşitler arasında ayrım yapmazlar. Konu dışkı olduğunda sorunlara yol açabilir. Çünkü yiyecekleri sindirmenize ve dışkınıza her zamanki kokusunu ve kıvamını vermenize yardımcı olan iyi bağırsak bakterileridir. Hem iyi hem de kötü bakterileri öldüren antibiyotikler almak, sindirim sisteminizi bozabilir ve kötü kokulu dışkı ve ishale neden olabilir. Ancak uzmanlar bunun tam olarak neden olduğunu henüz belirlemedi.

LAKTOZ İNTOLERANSI

Süt ürünlerini sindirme sorunu düşündüğünüzden daha yaygındır. Laktoz intoleransı bir süt alerjisi değildir. İnce bağırsağınız laktaz adı verilen bir enzimi yeterince üretmediğinde olur. Vücudunuz yeterince laktaz üretemediğinde, sindirim sisteminiz süt ürünlerindeki laktozu parçalayamaz. Bu durum doğrudan dışkı dokusu ve kokusunun kötü olmasına neden olabilir.

YÜKSEK KÜKÜRTLÜ YİYECEKLER TÜKETMEK

Kükürt içeren gıdalar, iltihaplanmayı azaltarak hücrelerinizi korudukları için dengeli beslenmenin önemli bir parçasını oluşturur. Ancak, aynı zamanda dışkınızın kötü kokmasına neden olur. Diyetinizden sülfürü tamamen kesmek iyi bir fikir olmasa da aşırı gazdan kaçınmak istiyorsanız, bir olaydan önce kükürt açısından zengin yiyecekleri kesmeyi deneyebilirsiniz. Kükürt açısından zengin besinlerin arasında; Lahana, brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden sebzeler, soğan, patates ve havuç gibi sebzeler yer alıyor.

MALABSORPSİYON SENDROMU

Vücudunuz yediğiniz gıdalardan besinleri etkili bir şekilde ememediğinde meydana gelen malabsorpsiyon, kötü kokulu dışkı ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Malabsorpsiyon, laktoz intoleransından paraziter enfeksiyonlara kadar bir dizi sağlık sorununa yol açabilir, bu nedenle doğru tanıyı almak ve olası tedavileri araştırmak için mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurmanız iyi bir fikirdir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığınız varsa, çok az miktarda glüten yemek bile bağışıklık sisteminizin bağırsak astarınıza saldırdığı ciddi bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilir. Kötü kokulu dışkı, yorgunluk ve kasıtsız kilo kaybı ile birlikte bu durum birçok soruna neden olabilir. Çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi, gluteni diyetinizden kalıcı olarak çıkarmaktır. Ayrıca, glüten içeren bileşikler için ilaçlarınızı ve ruj gibi potansiyel olarak yiyebileceğiniz her şeyi kontrol altına almak zorundasınız.

DIŞKIDA KAN

Midenizden, rektumunuzdan veya bağırsak yolunuzun diğer bölümlerinden gelebilecek dışkınızdaki kan da dışkı kokusunda değişikliklere neden olabilir. Bazı durumlarda kanlı dışkı ciddi bir enfeksiyon, ana organlarda kanama ve hatta kanser olduğunu düşündürebilir. Bu nedenle, dışkınızda kan fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanından randevu almak veya acil servise gitmeniz tavsiye edilir.



