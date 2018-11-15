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Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, üstüne tiner dökülüp yakılan Ahmet Çelik’in (40) öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması görülürken, ablası yürekleri dağladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan abla Nilüfer Çakmak, “Ciğerimizi aldılar, onlar da yansın” dedi.

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutulu sanıklar İ.İ. (53) ve T.D. (41), maktülün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Görülen davada savunma yapan sanık T.D., “Sürekli tiner istemek için dükkana geliyordu. Biz en son polisi aradık. Polis gelip götürdü. Aradan bir saat sonra tekrar geldi. En sonunda dayanamadım ve ‘yeter artık’ diyerek tiner bidonunu üstüne fırlattım. Ben arkamı döndüğümde birden bir alev topu oldu” ifadelerini kullandı.

“ÇAKMAĞI ÇIKARINCA YANMASIN DİYE ELİNE SARILMAK İSTERKEN BİRDEN ALEV ALDI”

T.D.’nin ardından savunma yapan İ.İ., maktulün ailesine baş sağlığı dileyerek, “Ben üzerine tiner döküldüğünü görmedim. Ama elinde tiner şişesi vardı ve kokuyordu. Çakmağı çıkarınca yanmasın diye eline sarılmak isterken birden alev aldı. O anda korkup kaçtık. Çakmak benim elimde değildi” ifadelerini kullandı.

“BU HİÇBİR CANLIYA YAPILMAZ”

Maktülün kardeşi Süleyman Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sanıkların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerektiğini söyleyerek, “Kardeşimi bu caniler bir küfür etti diye üzerine tiner dökmek suretiyle vahşice bir cinayet işlediler. Ben bunlardan sonuna kadar şikayetçiyim. Hayvana değil hiçbir canlı varlığa bu yapılmaz.

Bunlar insan değiller, caniler. Ben olayı gece saat 04.30’da polisten öğrendim. Ondan sonra Adli Tıpa gittim. Kendi öz kardeşimi zor teşhis ettim. Ben devletimizin adalet ve kanunlarına inanıyor ve güveniyorum. Bu şahıslar ömür boyu cezaevinden çıkarmasınlar” dedi.

“CİĞERİMİZİ ALDILAR, ONLARDA YANSIN”

Süleyman Çelik’in ardından konuşan maktülün kız kardeşi Nilüfer Çakmak ise, hiçbir canlıya bunun yapılmayacağını ifade ederek, “Bu caniler ömür boyu cezalarını çeksinler. Hiçbir canlıya bu yapılmaz bu şey. Bizi mahvettiler. Ciğerimizi aldılar. Onlar da yansınlar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan S.D. hakkında tahliye kararı verirken, diğer tutuklu sanık İ.İ.nin ise mevcut halinin devamı kararı verilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Eskişehir tiner cinayet Ahmet Çelik

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