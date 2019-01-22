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Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Çorum'da bir otomobilin çarpıp kaçtığı Kangal cinsi köpek tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdi. Gözleri görmeyen sahibinin eli ayağı olan köpeği kaybetmenin acısıyla yaşayan aile, veteriner masraflarıyla karşılaşınca acısı ikiye katlandı.

Ekonomik durumu kötü olan aile, gezmesi için sokağa çıkardığı köpeklerinin başına gelenler karşısında büyük acı yaşarken bir de 5 bin liralık veteriner masrafını nasıl karşılayacağını düşünmeye başladı. Kangal köpeğe çarpan 21 yaşındaki sürücü ise 'mala zarar verme' suçundan soruşturmaya alındı.

Ölen köpeğin ardından çifte dram

Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin çarptığı Kangal cinsi köpek öldü. Araç sürücüsü ceza almazken, ev kadını Betül Özcan'a (30) köpeğini tedaviye götürdüğü klinik tarafından 5 bin lira fatura çıkarıldı. Ekonomik durumu iyi olmadığı için parayı nasıl ödeyeceğini düşünen Özcan, ölen köpeğinin gözleri görmeyen babasının eli ayağı olduğunu belirterek, üzüntüsünün ikiye katlandığını söyledi.
Olay, geçen 9 Ocak'ta, Kargı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Özcan'a ait Kangal cinsi köpeğe sokakta otomobil çarptı. Sürücü kaçarken yaralı köpek sahibi tarafından Ankara'da bir kliniğe götürüldü. Köpek, tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra öldü. Betül Özcan'ın şikayeti üzerine polis kaçan sürücüyü tespit etti. Sürücü Durmuş Mustafa E. (21) hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Sürücü, "Aracımın tekerleğinin bir şeyin üstünden geçtiğini hissettim. Dikiz aynasından baktığımda da köpeğe çarptığımı gördüm. Sonra da olay yerinden ayrıldım. Ama pişman oldum. Kasıtlı bir durum söz konusu değil" diye ifade verdi. Savcılık, kasten hareket ettiğine dair bir bulguya rastlamadığı sürücü hakkında takipsizlik kararı verdi.
Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Betül Özcan, klinikten gelen haberle bir kez daha çaresiz kaldı. Özcan'a, köpeğini tedavisi için götürdüğü klinikten 5 bin liralık fatura çıkarıldı. Ücreti ödeyecek durumunun olmadığını anlatan Betül Özcan, "Köpeğimi gezmesi için sokağa salmıştım. Uzun süre gelmeyince köpeğime bakmaya gittim. Gördüğüm manzara korkunçtu. Evladım gibi gördüğüm köpeğime bir otomobil çarpıp kaçmıştı. Durumu ağır olduğu için de kendi aracımızla Ankara'da bir kliniğe götürdük. 3 gün tedavi altında tutuldu ve öldü. Köpeğime çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne ceza verilmedi. Bana da tedavi masrafı olarak 5 bin lira borç çıkarıldı. Benim parayı ödeme gücüm yok. Babamın gözleri görmüyor. Ölen köpeğim onun eli ayağıydı" dedi.
Emekli Dursun Özcan (63) ise "Benim gözlerim görmüyor. O benim yol arkadaşımdı. Elim ayağımdı. O öldü, çok üzüldüm. Şimdi de 5 bin lira masraf çıkarmışlar. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok" diye konuştu.
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Çorum Kaza köpek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Veterinerler soygunculardan daha beterler ulan bi aşının maaliyeti gelişi 10 tl yse adam 60 a yapıyor ulan el emeği desen 50 tl ne arabamın sanayide yağ filtre değişimini yaptırdığım ustaya 40 tl veriyorum bu fırsatçılık ne
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