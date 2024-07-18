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Acılı aile konuştu: 'Anne-kızı hayattan kopardı, mahkemeye dahi çıkmadı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.07.2024 17:07
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Tekirdağ'da geçen sene aşırı hızlı ve içkili sürücü Enis Demirkıran, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen mahkemeye dahi çıkmadı. Kaza için henüz iddianame hazırlanmaması, sürücünün ev hapsinde tutulması acılı ailenin acısını katlarken, konuyla ilgili aile, açıklamalarda bulundu.

Acılı aile konuştu: 'Anne-kızı hayattan kopardı, mahkemeye dahi çıkmadı'

Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye doğru seyir halinde olan, içkili olduğu iddia edilen Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, Semra Demirok idaresindeki otomobile çarptı.

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Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken kazada, Semra Demirok'un otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye Erden ve kızı Refiye Erden hayatını kaybetti.

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BİR YIL GEÇTİ İDDİANAME ORTADA YOK

Anne-kızın ölümüyle sonuçlanan kazada aşırı hızlı sürücü, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ mahkemeye çıkmadı. Henüz bir dava görülmemesi, savcılık tarafından iddianame hazırlanamaması ve sürücünün ev hapsinde tutulması acılı ailenin acısını katlıyor.

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Geriye mutlu günlerde çekilen bu fotoğraf kaldı

"KAZA DEĞİL CİNAYET"

Enis Demirkıran'ın bacağı kırılması nedeniyle sağlık raporlarıyla yargı sürecini uzattığı iddia edilirken konuyla ilgili Safiye Erden'in kızı Leyla Erden açıklamalarda bulundu.

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Sürücünün seyir halindeyken yol boyunca içki içmeye devam ettiğini belirten Leyla Erden, şunları kaydetti:

"Adalet istiyoruz. Bu şahsın bir an önce yargılanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Kaza değil bu apaçık bir cinayet. Alkol ve aşırı hız var. Tüm bunların yanında tüm trafik kurallarının ihlali var. Sadece adalet istiyoruz. Biz canlarımızı kaybettik ama adalete olan güvenimizi kaybetmek istemiyoruz. Bir senedir derin nefes alıp sabrederek bunu söylüyorum adalete olan inancımızı yitirmek istemiyoruz. İnsani kusurla olan ve istenmeden gerçekleşen olaylar kazadır ve kaderdir. Bu olay kaza değildir kural ve hukuk tanımamazlığın ortaya çıkardığı bir cinayettir. Yanlışlıkla olmuyor tüm kuralların ihlali ile meydana gelen ve iki masum insanın hayatına sebep olan olaya kaza değil cinayet denir."

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"UFAK BİR KAZA ATLATTIM" PAYLAŞIMI

ODATV'nin haberine göre Enis Demirkıran'ın kazanın ardından Instagram'da "Arkadaşlar ufak bir kaza atlattım. Durumum şu an iyi beni arayan, aramayan yanıma gelen herkesten Allah razı olsun" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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