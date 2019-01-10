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Acılı ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'de vefat eden yakınlarının cenazesini toprağa vermek üzere memleketleri Erzincan'a getiren aile, yoğun kar dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı - Ailenin yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolu açarak, cenazenin köye ulaştırılmasına yardımcı oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, cenazelerini köyde toprağa vermek isteyen ancak kar dolayısıyla yolda kalan ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşamını sürdürürken vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesi, yakınlarınca toprağa verilmek üzere baba ocağı Erzincan'a getirildi.

Cenazeyi, Refahiye ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Sütlü köyünde defnetmek isteyen aile, köy yolunun kardan kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler de iş makinesi desteğinde söz konusu köyün yolunu açarak, Karaca ailesinin cenazelerini köye ulaştırmasını sağladı.

Ölen Sabri Karaca'nın cenazesi daha sonra yine ekiplerce yolu açılan köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ekiplerin kentte kardan dolayı kapalı olan diğer köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Erzincan kapalı yol

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