Acılı anne canlı yayında haykırmıştı! Sırra kadem basan Sıla'nın kuzeni gözaltına alındı

Mersin'de 15 yaşındaki Sıla Uysal, sırra kadem basmış ailesi soluğu, Müge Anlı'da almıştı. Küçük kız her yerde aranmaya başladı.

24 Şubat Çarşamba günü, Mersin Yenişehir'den kaçırıldı. 26 yaşındki kuzeni tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Daha önce de Sergen adlı kuzeni tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. 3 Mart tarihinde yayına katılan iddiaların odağındaki isim ve annesi açıklamalarda bulundu.

Sıla Uysal'ı kaçırdığı iddia edilen kuzeni Sergen ise programa telefonla katıldı. Küçük kız ile bir süre arkadaşlık kurduğunu itiraf eden 24 Sergen adındaki şahıs, Sıla Uysal'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Sıla'nın annesi ise bu sözlere büyük tepki gösterdi. Kızının geri getirilmesini istemişti.

AMCA OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Bugün ise yine flaş bir gelişme yaşanarak, program ihbar kabul edildi ve 24 yaşındaki kuzen Sergen, Mersin asayiş şube polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere göz altına alındı. 15 yaşındaki Sıla ise her yerde aranıyor.





