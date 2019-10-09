Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını savunarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan, eyleme katılmadan önce, çoğunu kandıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak, 29 Aralık 2015’te 15 yaşındayken Diyarbakır’da dağa kaçırılan Cafer Ceylan’ın (19) annesi Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Oğlunun akrabası tarafından kandırılıp dağa çıkarıldığını kaydeden acılı anne, eyleme katılmadan önce de yine aynı akrabaları tarafından tehdit edildiğini savundu. Hatice Ceylan, “İki arkadaşı vardı ve bana halasının oğlu ile görüştüğünü söyledi. Fotoğrafları da bize Nezir Çiçek gönderdi. Kendisi Cafer’in halasının oğlu, bize Cafer burada o yok, artık onu unutun, ne ben ilk sondum ne de Cafer ilk son, onu aramayın boşuna dedi bize. Nezir Çiçek yok, ağabeyine bir mesaj gönderdik, bizi Cafer’le görüştüreceksin diye. Bunu yazdık, görüştürmezsen savcılığa, HDP binasının önüne gideceğiz dedik. O da eşime mesaj gönderdi, eğer giderseniz ben orada olsaydım seni baş aşağı astırırdım diye mesaj yazdı. Tehdit etti bizi, siz yalan söylüyorsunuz, ilkin ben yaptım dedi, ben Cafer’le görüşüyorum, konuşuyorum, savcılık ve HDP binasına gideceğimi söyleyince çark etti ve benim haberim yok Cafer’den diyerek söylediklerini değiştirdi. Ben istersem sizi görüştürürüm dedi ve biz ne yaptıysak görüştürmedi. En son çare olarak şikayette bulunduk. TEM’e gittik, valiliğe gittik, durumu anlattık, izah ettik, mesajları, konuşmaları, ses kayıtları var Mustafa Ç.’nin bizde. Onların hepsini polise verdik” dedi.