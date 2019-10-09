HABER

Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını savunarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan, eyleme katılmadan önce, çoğunu kandıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor.

Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını savunarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan, eyleme katılmadan önce, çoğunu kandıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak, 29 Aralık 2015’te 15 yaşındayken Diyarbakır’da dağa kaçırılan Cafer Ceylan’ın (19) annesi Hatice Ceylan, HDP önündeki ailelerle buluşarak oturma eylemine başladı. Oğlunun akrabası tarafından kandırılıp dağa çıkarıldığını kaydeden acılı anne, eyleme katılmadan önce de yine aynı akrabaları tarafından tehdit edildiğini savundu. Hatice Ceylan, “İki arkadaşı vardı ve bana halasının oğlu ile görüştüğünü söyledi. Fotoğrafları da bize Nezir Çiçek gönderdi. Kendisi Cafer’in halasının oğlu, bize Cafer burada o yok, artık onu unutun, ne ben ilk sondum ne de Cafer ilk son, onu aramayın boşuna dedi bize. Nezir Çiçek yok, ağabeyine bir mesaj gönderdik, bizi Cafer’le görüştüreceksin diye. Bunu yazdık, görüştürmezsen savcılığa, HDP binasının önüne gideceğiz dedik. O da eşime mesaj gönderdi, eğer giderseniz ben orada olsaydım seni baş aşağı astırırdım diye mesaj yazdı. Tehdit etti bizi, siz yalan söylüyorsunuz, ilkin ben yaptım dedi, ben Cafer’le görüşüyorum, konuşuyorum, savcılık ve HDP binasına gideceğimi söyleyince çark etti ve benim haberim yok Cafer’den diyerek söylediklerini değiştirdi. Ben istersem sizi görüştürürüm dedi ve biz ne yaptıysak görüştürmedi. En son çare olarak şikayette bulunduk. TEM’e gittik, valiliğe gittik, durumu anlattık, izah ettik, mesajları, konuşmaları, ses kayıtları var Mustafa Ç.’nin bizde. Onların hepsini polise verdik” dedi.

“Diğer çocuklarımıza bir şey olmasın”
Diğer çocuklarının da hayatlarının tehlikede olduğunu aktaran Ceylan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Diğer çocuklarımıza bir şey olmasın istiyoruz ve Cafer’in de kurtulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, çocuklarımızı onların, zalimlerin ellerinden kurtarsınlar. Diğer çocuklarımın rahat okula gidip gelmesi, bizim korkmadan onları okula göndermemiz lazım. Kızım burada okumuyor, başka bir yerde okuyor. Kafama o takılmış, kızıma dışarı çıkma, dikkatli ol, bir yere gitme diyorum, başımızda bu bela var diyorum. Korkumuz onlardır, güvenlik tedbiri istiyoruz. Kendi canımız hiçtir, önemli olan çocuklarımızdır, onlar için yaşıyoruz.”
Öte yandan Cafer Ceylan’ın, 2016 yılında Diyarbakır’da polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 8 polisin şehit olduğu saldırının faili Rezan Farkin kod adlı Nezir Çiçek’in kuzeni olduğu, Çiçek’in Ceylan’ı kandırarak dağa götürülmesine aracı olduğu iddia edildi.

Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar
Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.