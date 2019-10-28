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Acılı anne ve babadan duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde 277 gün önce hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın anne ve babasının sosyal medya hesaplarındaki paylaşım duygulandırdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ocak ayında hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın ile babası Ahmet Acar, sosyal medya hesaplarından kızlarının geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğrafı ile "Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden?" notunu paylaştı.

Kemer ilçesinde 277 gün önceki hortumda, içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Akkın ile babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Kızlarının geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafını paylaşan acılı anne ile baba, fotoğrafın altına şu notu yazdı:

"Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesinin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor demedin mi? Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim demedin mi?"

Kemer ilçesindeki hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı.

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