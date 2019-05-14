HABER

Acılı anneden, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'e: Evladımın katili yüzüme bak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı saldırıda oğlunu kaybeden Medine Erdemci, dün görülen davada, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf Nazik'e, "Evladımın katili yüzüme bak" diye seslendiğini, onun da ağlayarak, "Bu laf zoruma gitti" dediğini anlattı.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı saldırıda oğlunu kaybeden Medine Erdemci, dün görülen davada, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf Nazik'e, "Evladımın katili yüzüme bak" diye seslendiğini, onun da ağlayarak, "Bu laf zoruma gitti" dediğini anlattı. ​Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 5'i çocuk 52 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla 12 Eylül 2/018'de Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, dün görülen duruşmada, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından geldiği Reyhanlı'da dernek binasında açıklama yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 6 yıldır mahkeme sürecini takip ettiklerini söyledi. Tuna, "En son Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu Yusuf Nazik duruşmasını takip ettik. 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Karar bir nebze olsa da içimize su serpti. Ancak, davayla ilişkisi olan Aykan Hamurcu'ya 17, Hasan Kabakulak'a 27 yıl verildi ancak tahliye kararı çıktı. Bu karardan hiçbir şey anlayamadık. Bir suç örgütü içindeler ama tahliye karar verilmesine çok üzüldük. Bu cezalar elbette yetmez 11 Mayıs Şehitler Derneği olarak bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Verilen her karara saygımız var" dedi. KARAR BİZİ HÜSRANA UĞRATTI Patlamada oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci ise verilen kararlarla hüsrana uğradıklarını belirterek "Yusuf Nazik ceza aldı buna sevindik. Ama aynı zamanda hüsrana uğradık. 2 kişi daha vardı duruşmada, dosyaları da varken Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak tahliye oldular, şok geçirdik. Evlatlarımızın katilleri dışarı bırakıldı. Başka ailelerin yürekleri yansın diye mi, evlatları yetim kalsın diye mi? Devletimiz sesimizi duysun, yeter, bu zalimleri dışarı bırakmasınlar, içeriye alsınlar" diye konuştu. Erdemci, mahkeme salonunda Yusuf Nazik'le arasında geçen konuşmanın sorulması üzerine şunları söyledi: "Yusuf Nazik'e yüzüme bakar mısın, evladımın katili yüzüme bak. Eğer biraz vicdanın varsa gerçekleri söyle, kimin eli varsa, yaptıranları söyle dedim. O da yüzüme baktı ağlayarak, "Bu laflardan çok rahatsız oldum. Zoruma gitti. Gereken her şeyi anlattım ve dosyada" dedi. Bu sırada mahkeme heyeti Nazik'in daha fazla konuşmasını engelledi, susturdu."

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Stadyum otoparkında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa: 54 yıl hapis cezasıStadyum otoparkında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa: 54 yıl hapis cezası
Kayınbiraderinin eşi tarafından tüfekle öldürüldüKayınbiraderinin eşi tarafından tüfekle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.