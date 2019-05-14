Acılı anneden, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik'e: Evladımın katili yüzüme bak

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı saldırıda oğlunu kaybeden Medine Erdemci, dün görülen davada, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf Nazik'e, "Evladımın katili yüzüme bak" diye seslendiğini, onun da ağlayarak, "Bu laf zoruma gitti" dediğini anlattı. ​Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 5'i çocuk 52 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla 12 Eylül 2/018'de Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, dün görülen duruşmada, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 306 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından geldiği Reyhanlı'da dernek binasında açıklama yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 6 yıldır mahkeme sürecini takip ettiklerini söyledi. Tuna, "En son Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu Yusuf Nazik duruşmasını takip ettik. 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Karar bir nebze olsa da içimize su serpti. Ancak, davayla ilişkisi olan Aykan Hamurcu'ya 17, Hasan Kabakulak'a 27 yıl verildi ancak tahliye kararı çıktı. Bu karardan hiçbir şey anlayamadık. Bir suç örgütü içindeler ama tahliye karar verilmesine çok üzüldük. Bu cezalar elbette yetmez 11 Mayıs Şehitler Derneği olarak bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Verilen her karara saygımız var" dedi. KARAR BİZİ HÜSRANA UĞRATTI Patlamada oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci ise verilen kararlarla hüsrana uğradıklarını belirterek "Yusuf Nazik ceza aldı buna sevindik. Ama aynı zamanda hüsrana uğradık. 2 kişi daha vardı duruşmada, dosyaları da varken Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak tahliye oldular, şok geçirdik. Evlatlarımızın katilleri dışarı bırakıldı. Başka ailelerin yürekleri yansın diye mi, evlatları yetim kalsın diye mi? Devletimiz sesimizi duysun, yeter, bu zalimleri dışarı bırakmasınlar, içeriye alsınlar" diye konuştu. Erdemci, mahkeme salonunda Yusuf Nazik'le arasında geçen konuşmanın sorulması üzerine şunları söyledi: "Yusuf Nazik'e yüzüme bakar mısın, evladımın katili yüzüme bak. Eğer biraz vicdanın varsa gerçekleri söyle, kimin eli varsa, yaptıranları söyle dedim. O da yüzüme baktı ağlayarak, "Bu laflardan çok rahatsız oldum. Zoruma gitti. Gereken her şeyi anlattım ve dosyada" dedi. Bu sırada mahkeme heyeti Nazik'in daha fazla konuşmasını engelledi, susturdu."