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  4. Acılı annelerin "Kahrolsun PKK" sloganları HDP binasında yankılandı

Acılı annelerin "Kahrolsun PKK" sloganları HDP binasında yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 7’nci haftada da bir araya geldi.

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 7’nci haftada da bir araya geldi. Acılı aileler sık sık "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarken HDP’liler acılı ailelerin çığlığını ses sistemlerini açıp engellemeye çalıştı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önüne gelerek protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar da eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık "kahrolsun PKK”, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, ellerinde "Teröre geçit yok", "Unutmadık, Unutmayacağız" dövizlerini taşıdı.

"Benim oğlum çarşının yolunu bilmez, dağın yolunu nasıl bilsin"
Oğlunun 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, çocuklarını HDP’den istediklerini söyledi. Aslan, "Neyin davasını istiyorlar. HDP bu çocukların sorumlusudur. Çocuğum çok küçüktü. Çocuklarımızı dağa satmışlar. Zalimliği ve hainliği bıraksınlar. Garibanların çocuklarını onlara teslim etsinler. Benim oğlum çarşının yolunu bilmez, nasıl dağın yolunu bilsin. Artık gücümüz kalamadı. Ben sağ oldukça çocuğumun peşinde olacağım. Yüreğimizi yaktılar. Zenginler fakirleri dağa sattılar. Kendi çocuklarını Avrupa’da okutuyorlar. Çocuklarımızı versinler, çocuklarımız küçüktür. Çocuklarımızı bize versinler, kendi çocuklarını bizimkilerin yerine göndersinler. Biz sesimizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Çocuklarımızı bize verin. Kan dökülmesin, biz barış istiyoruz. Bize çocuklarımızı teslim etsinler" dedi.
Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu HDP’den isteyen acılı anne Emine Üstek ise "Oğlumu götürdüler, oğlum nerdeyse istiyorum, getirsinler. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Biz huzur istiyoruz, Allah huzur versin. Biz huzursuzluk istemiyoruz. Ben oğlumu istiyorum. Benim ayaklarımda takat oldukça her hafta buraya gelip oğlumu isteyeceğim" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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