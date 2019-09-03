HABER

Acılı baba konuştu: “Bunu yapan insan olamaz”

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Batman şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ’ın babası Nuri Yüksekbağ konuştu.

Acılı baba konuştu: “Bunu yapan insan olamaz”

Batman şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ’ın babası Nuri Yüksekbağ konuştu. Baba Yüksekbağ: “Bunu yapanlar insan olamaz. Bu caniliktir” dedi.
Defalarca bıçaklanan Suat Yüksekbağ’ın katil zanlıları yardıma gelenleri de engelleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Olaya müdahalede geç bulunan 5 polis ise Batman Valiliği tarafından açığa alınmıştı. Katil zanlıları R.K. ve kardeşi A.K. ise tutuklandı.
Batman’da 28 Ağustos’ta mevsimlik işçi olarak Kütahya’da çalışan babasının yanına gitmek için otogara giden ve kan davalıları tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ babası Nuri Yüksekbağ konuştu. Yüksekbağ; “Kan davasına sebep olay geçen yıl Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Benim oğlum tutuklandı. O olayda oğlum suçlu mu onu da kesin değil. Karşı taraf bizden 150 bin TL istedi. 50 bin verdik. Geriye kalan 100 bin TL için de Kütahya’ya çalışamaya gittim. Oğlum Suat ise askerden yeni gelmişti. O da Kütahyaya gelip çalışacaktı. Geri kalan parayı denkleştirmek için. Otogarda oğlumu vurdular. Bunlar insan değil. İnsan olan böyle yapmaz. Polisler de müdahale etmedi. Firma ve polislerden şikayetçiyim" dedi.

Acılı baba konuştu: “Bunu yapan insan olamaz”

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldüÜniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü
500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.