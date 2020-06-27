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Acılı baba Nezir Bilen konuştu: Tarifi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Bursa'da sele kapılarak kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Derya Bilen, memleketi Bingöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden 42 yaşındaki Nezir Bilen "Anlatılacak bir şey yok. Allah, bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Yaşadığım acının tarifi yok" diye konuştu.

Acılı baba Nezir Bilen konuştu: Tarifi yok

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde yağan sağanakla birlikte yaşanan sel felaketinde, aynı aileden Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (32) ve Medine Bilen (10) hayatlarını kaybetti. Derya Bilen ise kayboldu. Yapılan arama- kurtarma çalışmalarının dünkü 5'inci gününde, genç kızın cansız bedeni, Demirtaş Mahallesi'nde, dere yatağı içerisinde sazlıklar arasında bulundu.

KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bilen'in cenazesi, bu sabah uçakla memleketi Bingöl'e getirildi. Derya Bilen, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında, toprağa verildi. Baba Nezir Bilen, kızının ardından gözyaşları döktü.

Amca Burhan Bilen, tüm Türkiye'nin acılarını paylaştığını belirterek, "Bütün Bursa halkı ve Türkiye bizimle beraberdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bizimle beraberdi. Bizim acımız onların acısıydı. Bu kadar duyarlı bir millete sahip olduğumuz için teşekkür ediyorum. Yeğenimi sele kapıldığı yerden 23 kilometre uzaklıkta bir bölgede bulduk. Çok zor bir acı, bu acıyı rabim düşmanımın başına vermesin. Ağabeyim Ahmet'in güzel hayalleri vardı. O tamamen başka bir kişiydi. O kadar seveni vardı ki, Bursa halkı oradaydı. Ağabeyim Ahmet'in yazdığı kitabın baskısı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Allah bir daha kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi.

ACILI BABA KONUŞTU

Sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden 42 yaşındaki Nezir Bilen, bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı toprağa vermesinin ardından konuştu. Yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu söyleyen acılı baba Nezir Bilen, "Anlatılacak bir şey yok. Allah, bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Yaşadığım acının tarifi yok" dedi.

Kaynak: DHA

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