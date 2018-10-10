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Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

7 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Adli Tıp raporda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Baba Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Alanda, hayatını kaybeden Rabia Naz'ın sesinden daha önce kayda alınan şiir de dinletildi. Dinleti sırasında kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Yaşanan olayda aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

BABADAN MİTİNGLİ TEPKİ

Rabia'nın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümündeki faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Mitinge çok sayıda vatandaşın yanı sıra Rabia'nın sınıf arkadaşları da katıldı. Rabia'nın sınıf arkadaşları ellerinde 'Rabia Nazlarımızın kanı yerde kalmasın', 'Adalet istiyoruz', 'Ülkemizde kız çocuklarına ne oluyor' yazılı dövizlerle aileye destek oldu. Alanda hayatını kaybeden Rabia Naz'ın sesinden daha önce kayda alınan şiir de dinletildi. Dinleti sırasında kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen acılı baba Şaban Vatan, “Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu konuya duyarlı olun. Özellikle kız çocuklarına karşı işlenen cinayetler var. Sayın Cumhurbaşkanım bizim gözyaşlarımızı dindir, bu anaların, bu babaların, bu yavruların gözyaşlarını dindirin bu mesuliyet size aittir. Biz sizden ana olarak, baba olarak istediğimiz artık analar ağlamasın, artık babalar parçalanmasın” dedi.

"ELLERİMİZİ SIKARAK HAYATA VEDA ETTİ"

Kızının hastanede ellerini sıkarak hayata gözlerini yumduğunu ifade eden acılı baba Şaban Vatan, “Benim kızım hastanede ellerimi sıkarak öyle hayata gözlerini yumdu. Babasını dahi bir defa görmeden sadece ellerimiz sıkarak hayata veda etti. Bunu bize yaşatan bir insanoğlu bunun üzerini kapatmaya çalışan da bir insanoğlu. Günlerce gecelerce savaştım, mücadele ettim bırakmadım, bırakmam da. Rabia Naz değil diğer yavrularımızın hepsi burada onlar için çünkü bu bir insanlık suçudur. Ben kızımın arkasında gelecek nesillerimiz için durdum. Bir çocuğa arabayla çarpıp onu nasıl ölüme terk edersiniz? Bu nasıl bir insanlık dışı harekettir” şeklinde konuştu.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Kızıyla arasında geçen bir diyaloğu da konuşmasında anlatan Şaban Vatan, “Benim kızım ölümünden 10 gün öncesinde ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ dedi. Annesi geldi, ‘Kızım ne diyorsun? Kızlardan şehit mi oluyor’ dedi. Kızım elini uzattı, ‘Ya baba hep erkeler mi şehit olacak ben de şehit olmak istiyorum’ dedi ve benim kızımı Rabbim şehitliğe nail gördü, Miraç Kandili'nde o kutlu günde yola çıkardı. Rabia Naz Vatan’ın olayı bir şeylere vesile olsun, biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'KIZIMI ÖLÜME TERK ETTİLER'

Mitingde konuşan ve kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, 'Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak kızımı ölüme terk ettiler ve teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü. 'Rabia Naz'ın başına ne gelmiştir' adı altında ilçemizle beraber yaptığımız çalışmalarla bayağı yol katettik. Ülkemizde kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetleri görüyoruz. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruz' dedi.

'RABİA'MIZIN FAİLLERİ BULUNSUN'

Anne Atika Vatan da intihar etmediğinin apaçık ortada olduğunu belirttiği kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Anne Atika Vatan, 'Kızımın katilleri hala sokaklarda dolaşıyor. Birilerinin gördüğüne inanıyorum ama korkudan saklıyorlar. Allah rızası için birazcık vicdanınız, insanlığınız varsa konuşun. Bugün banaysa yarın size. Bütün Eynesil yanımızda bizimle beraber mücadele ediyor. Bu kadar küçük bir yerde neden hala kızımın ölüm nedeni çözülemiyor. Herkes bir an önce olayın aydınlanmasını istiyor. Katiller aramızda dolaşıyor olabilir. Rabia'mızın faillerinin bulunmasını istiyoruz bir an önce' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARINI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Miting alanında elinde Rabia'nın fotoğrafının bulunduğu üzerinde 'Rabia Naz Vatan'a ne oldu Faillerini istiyoruz!' yazılı afiş taşıyan sınıf arkadaşı Emine Ergin de gözyaşlarına hakim olamadı. Ergin, 'Arkadaşımın hayatını kaybettiğini öğrendiğimde kendime gelemedim. İntihar edecek bir kız değildi. Çok güleçti. Hiçbir kötülüğü yoktu. Çok iyi bir arkadaşımızdı' dedi. (DHA-İHA)

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giresun Eynesil Şaban Vatan rabia naz vatan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sende ya fetocu ya vatan haini olursun allah sabır versin gani gani rahmet eylesin
Şehit edebiyatını küçük çocuklar içinde yapıyorsunuz ya sizin zihniyetinize lanet olsun..
reis gereğini yap
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