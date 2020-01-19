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  4. Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda

Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Tokat’ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden anne ve oğlu, Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Tokat’ta iki gün önce psikolojik tedavi gören Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlu Kayra Uzun’u 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve ardından da evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etmişti.

Tokat’ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden anne ve oğlu, Sivas’ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat’ta iki gün önce psikolojik tedavi gören Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlu Kayra Uzun’u 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve ardından da evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etmişti. Tuğba Uzun ve 10 yaşındaki oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas’a getirildi. Uzun ve oğlu için Mehmet Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede acılı baba Mustafa Uzun ve aile gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı’na defnedildi. Anne ve oğlunun cenazelerinin cenaze aracında yan yana konması aileyi duygulandırdı.
Tuğba Uzun’un olayın yaşandığı gün özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi oğlu Kayra ile birlikte karne dağıtım törenine katıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine evde yaptığı detaylı çalışmada, evin kapısının içeriden kilitlendiği tespit edildi.

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