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Acılı babanın endişeli bekleyişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Eski damadının başından satırla yaraladığı kızı için hastanede nöbet tutan acılı baba, doktorlardan gelecek iyi bir haber bekliyor - Baba Serdar Arslan: - "Kızımın beyninde ödem oluşmuş, kanama olmuş. Tansiyonu çok düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlarmış. Birazdan doktorundan son durumunu öğreneceğiz. Ölüm riski var dediler"

Acılı babanın endişeli bekleyişi

ESKİŞEHİR (AA) - Eski damadının başından satırla ağır yaraladığı kızı için hastane önünden ayrılmayan 69 yaşındaki acılı baba, doktorların mutlu bir haber vermesi için bekliyor.

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'deki bir anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan'ın (45), mesai bitimi evine dönerken, 25 yıl evli kaldığı ve 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) satırla saldırarak birçok yerinden yaralandığı haberini alan acılı ailenin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi acil servisi önündeki bekleyişi sürüyor.

Ağır yaralı Tuğba Arslan'ın babası Serdar Arslan, gazetecilere, kızının durumunun ağır olduğunu, doktorların Tuğba Arslan'ın ölüm riskinin bulunduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Baba Arslan, olayı polislerden öğrendiğini dile getirerek, "Benim içime bir şüphe düştü. Kızımı telefonla aradım açan olmadı. Bir daha aradım yine cevap vermedi. Polisler geldi kapıya. Tıp Fakültesine gelmemizi söylediler. Saat 6.00 sularında haber aldık." dedi.

- "Bizi de tehdit ediyordu"

Eski damadı hakkında 3 kez şikayette bulunduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Biz sürekli şikayet ettik bu eski damadı. Şahidimiz olmayınca takipsizlik kararı verildi. En son bir ay önce yine şikayette bulunmuştuk. Bizi de tehdit ediyordu. Kızımı zaten tehdit ediyordu sürekli. Beni pompalı tüfekle vuracağını söylemişti. Ben kızımın yuvası bozulmasın diye elimden geleni yaptım. Her şeylerini aldım. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon. Ne isterlerse. Ama o kızıma bunu yaptı. Allah’ından bulsun. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızım yoğun bakımda. Ben hastayım zaten. Allah benim ömrümden alsın, ona versin. Kızımın beyninde ödem oluşmuş, kanama olmuş. Tansiyonu çok düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlarmış. Birazdan doktorundan son durumunu öğreneceğiz. Ölüm riski var dediler."

Tuğba Arslan'ın ESOGÜ'deki tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, zanlı Yalçın Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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