Acılı babanın endişeli bekleyişi

Eski damadı hakkında 3 kez şikayette bulunduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Biz sürekli şikayet ettik bu eski damadı. Şahidimiz olmayınca takipsizlik kararı verildi. En son bir ay önce yine şikayette bulunmuştuk. Bizi de tehdit ediyordu. Kızımı zaten tehdit ediyordu sürekli. Beni pompalı tüfekle vuracağını söylemişti. Ben kızımın yuvası bozulmasın diye elimden geleni yaptım. Her şeylerini aldım. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon. Ne isterlerse. Ama o kızıma bunu yaptı. Allah’ından bulsun. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızım yoğun bakımda. Ben hastayım zaten. Allah benim ömrümden alsın, ona versin. Kızımın beyninde ödem oluşmuş, kanama olmuş. Tansiyonu çok düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlarmış. Birazdan doktorundan son durumunu öğreneceğiz. Ölüm riski var dediler."

Tuğba Arslan'ın ESOGÜ'deki tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, zanlı Yalçın Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

