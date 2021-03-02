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’Acılı çiğ köfte dayağı’ olayının yaşandığı dükkana saldırı

02.03.2021 00:23 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye saldırdı.

Afyonkarahisar’da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye saldırdı. İş yerine bira şişesi ile saldıran şahıs camları kırıp motosiklete zarar verdi. Yaşanan saldırı olayı ise yine dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K’yı yumruklayarak darp etti. Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

Bira şişesi ile dükkanın camlarını kırdı
Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Çalışan kendisini böyle korumaya çalıştı
Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana ‘ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?’ diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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