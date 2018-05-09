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Açılışa damga vuran olay! Frikik...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen Cannes Film Festivali'nin açılışında uzun elbisesinin kurbanı olan kadın konuklardan biri, herkesin içinde yere kapaklandı.

Açılışa damga vuran olay! Frikik...

Sinema tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 71'inci kez düzenlenen festivalin açılış filmi İranlı yönetmen Asger Ferhadi'nin imzasını taşıyan Herkes Biliyor (Everybody Knows) oldu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Aralarında Penelope Cruz ile Javier Bardem'in de bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin gösteriminden önce de geleneksel kırmızı halı geçişi yaşandı.

KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU

Gösterilen iddialı filmlerin yanı sıra kırmızı halısı ile de ünlü olan Cannes Film Festivali'nde gelenek yine bozulmadı. Jüri üyeleri, ünlü oyuncular ve konuklar en şık görünümleriyle kırmızı halıya çıktı. Ancak bir konuk, tam merdivenlerden çıkarken uzun elbisesinin kurbanı oldu ve kendisine uzatılan yardım eline rağmen kendini yerde buldu. Yeniden ayağa kalkan konuk salondaki yerine doğru ilerledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cannes Film Festivali frikik

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