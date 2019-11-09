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Açılışa özel yapılan 46 metrelik kebap, 30 saniyede tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

Onikişubat ilçesindeki restoranının açılışına özel kentin plakasına ithafen 46 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı. Peş peşe dizilen mangalların üzerine bırakılan 46 metrelik dev kebap piştikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

1 SAATTE HAZIRLANDI, 30 SANİYEDE TÜKETİLDİ

Hazırlanması ve pişmesi yaklaşık 1 saat süren Adana kebabı, açılış törenine katılan vatandaşlar tarafından 30 saniyede tüketilirken Salih Oral, yaptıkları kebapla dünya rekoru kırdıklarını söyledi. Oral, "Adana'dan geldik. Kahramanmaraş'a 46 metre Adana kebabını, gerçek Adana lezzetini tattırmaya getirdik. 600 kişilik kebap etini Kahramanmaraşlılara yedirmeye geldik. Kahramanmaraş, dünyanın en güzel dondurmasını yapıyor, dünyanın en güzel kebabı da Adana'da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek için buradayız. Dünya rekor denemesi Fransa'da yapılmış kıyma olarak, Adana kebabı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren 5 metre 60 santim. Biz bunu daha önce Ankara'da 40 metre yapıp rekor kırdık ve şu anda kendi rekorumuzu kırmak için Kahramanmaraş'ın plakasına ithafen 46 metre Adana kebabı yapma kararı aldık" diye konuştu.

5 BİN ŞİŞ KEBAP DAĞITILDI

Öte yandan açılış nedeniyle işletmenin otoparkında da mangallar yakıldı. Açılışa katılan davetlilere ücretsiz 5 bin şiş Adana kebabı ikram edildi.

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