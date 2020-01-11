HABER
  4. Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler

Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

KONYA'da, yeni açılan teknoloji mağazasından alışveriş yapmak için gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, yeni açılan teknoloji mağazasından alışveriş yapmak için gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli kampanyaların olduğunu ve hediyelerin dağıtıldığını öğrenen birlerce kişi, alışveriş merkezine akın etti.
Mağaza, Konya'daki bir alışveriş merkezinde açıldı. Alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluşurken, açılış ise yoğunluk nedeniyle firma yetkilileri tarafından 15 dakika erken yapıldı. Bazı vatandaşlar sabah 05.00'te gelerek sıraya girdiklerini, indirimli ürünlerden almak istediklerini söyledi. Açılışta toplamda 153 hediye, alışveriş yapan müşterilere dağıtılırken, vatandaşların özellikle telefonlara olan ilgisi dikkat çekti.
Firma yetkilisi Selim Şengöz, "Sabahtan beri var olan yoğunluk şu an had safhada. Biz çok mutluyuz. İnşallah gelen müşterilerimiz de mutlu olacak. Açılışa özel birçok üründe indirimimiz olduğu gibi, telefonlar, ufak veya büyük elektronik eşyalarda da indirimlerimiz olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Kayseri, Kastamonu pastırma yarışına Kırşehir’de ortak olduKayseri, Kastamonu pastırma yarışına Kırşehir’de ortak oldu
Erzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadınErzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hac kura sonuçları açıklandı!

Hac kura sonuçları açıklandı!

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de 2 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

2 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme

Uşak’ta korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip evinde öldürdüler

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.