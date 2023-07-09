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Açılışına günler kaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Bakan Uraloğlu "Başarıyla tamamlandı" diyerek duyurdu: 'Turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak'

09.07.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışına günler kalan yeni Ercan Havalimanı'yla ilgili Bakan Kuraloğlu'ndan paylaşım geldi. Uraloğlu "Açılış için artık gün sayıyoruz" ifadesini kullanırken havalimanının açılacağı tarihi belirtti. Açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı havalimanıyla ilgili bilgileri paylaşan Uraloğlu, "400 milyon euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip" dedi.

Açılışına günler kaldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Bakan Uraloğlu "Başarıyla tamamlandı" diyerek duyurdu: 'Turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak'

KKTC'dedeki Ercan Havalimanı'nda test uçuşları başarıyla tamamlandı. Açılışa artık yalnızca günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ercan Havaalanı, turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak" dedi.

ERDOĞAN DA KATILACAK! "10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP"

Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ercan Havalimanı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, havalimanında test uçuşlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı, turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. 'Türkiye Yüzyılı' sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Ercan Havalimanı

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