‘Acıma Değil Farkındalık Gerekli’

21 Mart’ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Down sendromlu bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve dernek olarak yaptıkları faaliyetleri VOA Türkçe’ye anlatan Down Sendromu Derneği (DSD) İdari Koordinatörü Cahit Anar Özgörüş, toplumda Down sendromu ile ilgili yanlış bir algı olduğunu söyledi.

Özgörüş, Down sendromunun bir hastalık değil sadece genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekerek, sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom varken Down sendromlu bireylerde 47 kromozom bulunduğunu belirtti.

Down sendromlu bireylerde erken yaşta eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Özgörüş, “Özellikle 0-3 yaş, altın yaşlar dediğimiz yaş grubu. Down sendromlu bireyler zamanında ve doğru bir eğitimle beraber bağımsız ve yarı bağımsız şekilde yaşayabilirler” ifadelerini kullandı.

“4 bin 500 aileyle birebir görüşüyoruz”

2009 yılında kurulan Down Sendromu Derneği’nin tüm Türkiye’deki Down sendromlu bireylere ve ailelerine hizmet verdiğini belirten Özgörüş, sözlerine şöyle devam etti:

“Down sendromlu bireylerin aileleri doğum öncesinde derneğimize ulaşıyorlar. Şu anda 4 bin 500 aileyi birebir takip ediyoruz. Aileler bize ulaştıklarında bir ön kayıt alınıyor. Dernekteki kayıt ve yapılan tüm eğitimler ücretsiz oluyor. Daha sonra sosyal hizmet uzmanımız üç iş günü içerisinde kendilerine dönüş yapıyor. Ailenin ihtiyacı doğrultusunda gerekli birimlere yönlendirme yapılıyor. Bu sosyal destek olabilir, akademi eğitimi olabilir ya da istihdamla ilgili olabilir. Aile derneğimize bir kere kayıt yaptırdıktan sonra her karşılaştıkları sıkıntıyla ilgili bizlere dönüş yapabiliyor. Akademi eğitimi ile beraber eş zamanlı atölyelerimiz oluyor. Bir dans atölyemiz, mutfak atölyemiz ve sosyal zaman geçirme gibi atölyelerimiz var.”