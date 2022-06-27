Acınıza son! Dil yaralarını tedavi etmek için...

Dil yarası kırmızı veya beyaz renklerde olabiliyor. Dilde acıya neden olan bu yaraları en kısa sürede tedavi etmek gerekiyor. Dil yaralarını tedavi etmeden önce bu yaralara neyin sebep olduğunu öğrenmek tedavi sürecinin doğru yönetilmesini sağlayabilir. Dil yaralarınızın sık sık tekrarlanıyorsa doktora görünmeniz gerekiyor.

DİL YARASINA NEDEN OLAN ETKENLER

Yanlışlıkla dili ısırma

Diş çürüklerinin neden olduğu yaralar

Dilde mantar oluşması

Dilin bakteri ve/veya virüslere maruz kalması

Çok sık ve aşırı miktarda baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi

Aynı şekilde çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek-içeceklerin tüketilmesi

Diş fırçalarken ya da diş ipi yaparken yapılan yanlışlar

Zararlı alışkanlıklar

Kanserden diyabete, farklı hastalıkların etkisi

Kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle oluşabilecek yan etkiler

DİL YARASINA İYİ GELEN ÇÖZÜMLER

BAL

Bal hem antibakteriyel özellikler gösterdiği iltihaplı bölgelerin hızla iyileşmesine yardımcı oluyor hem de yatıştırıcı özelliği sayesinde kısa sürede ağrı ve acıları dindirebiliyor. Bunun için tek yapmanız gerekense dilinizde bulunan yaranın üzerine 1 çay kaşığı alı dolu dolu koymak, yaklaşık 1 dakika bu şekilde beklemeye özen göstermek. Günde 3 kez bunu uygulayarak dil yaranızın çok kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI-SU

Lavanta yağı iltihaplı bölgelere çok iyi geldiğinden dilde iltihap nedeniyle oluşan yaraların hızla iyileşmesi konusunda oldukça etkili isimlerden biri. Aktarlardan ya da doğal ürünlerin satıldığı marketlerden temin edebileceğiniz lavanta yağından bir bardak suyun içine 4-5 damla damlatın ve karıştırın. Bu karışım ile gargara yapın. Gargara yaparken karışımın özellikle dilinizde yara bulunan bölgeye temas ettiğinden emin olun. Kısa sürede dil yaranızın neden olduğu ağrı ve acının azaldığını göreceksiniz.

ŞALGAM SUYU

Şalgam suyu da antibakteriyel etkiler gösteren doğal malzemelerden biri. Bu özelliği sayesinde de dil yaralarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor. Bulabileceğiniz en doğal şalgam suyunu temin edin ve bu suyu ağzınızda daha uzun süre tutup yudumlayarak tüketin. Tadını çok sevmiyorsanız şalgam suyunu içmek zorunda değilsiniz. Yalnızca dilinizdeki yaraya bol bol temas edecek şekilde gargara yapmanız da yeterli olacaktır.

KABARTMA TOZU-SU

Bir paket kabartma tozunu küçük bir kaseye ya da çay tabağına aktarın. Üzerine azar azar ılık su ekleyip karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı dilinizde bulunan yaranın üzerine güzelce sürün ve yutkunmadan 1 dakika kadar beklemeye çalışın. Ardından ağzınızı ılık suyla güzelce durulayın. Bu uygulama dilinizdeki yaranın yaşattığı ağrı ve acıyı alacaktır.

KARBONAT-SU

1 çay kaşığı kadar karbonatı su ile karıştırıp macun kıvamına getirerek yaranızın üzerine koyabilir ve 1 dakika sonra güzelce durulayabilirsiniz. Karbonat da iltihap giderici özellikleri bulunduğundan tıpkı kabartma tozu gibi dilinizin üzerinde oluşan yaranın ortaya çıkarttığı ağrı ve acıyı alacak, iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

TUZ-SU

Bir su bardağı içme suyunun içine silme olacak şekilde 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırın ve elde ettiğiniz bu tuzlu su karışımı ile özellikle dilinizdeki yaranın olduğu bölgeye gelecek şekilde gargara yapın. Bu hem ağrıları hafifletecek hem de dil yaranızın daha kısa sürede geçmesine yardımcı olacaktır.



