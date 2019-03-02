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Acıpayam'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlanıp ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Acıpayam'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlanıp ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi Gölcük mevkiinde meydana geldi. Elvan Çümen (42), yönetimindeki 20 R 8104 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlanarak ağaca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Çümen ile yanında bulunan oğlu Kaan Çümen (17), araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıladak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Acıpayam'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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