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Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depremin ardından Kızılay gönüllüleri vatandaşlara yardımlarını aralıksız sürdürürken, çocukları da unutmadı.

Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depremin ardından Kızılay gönüllüleri vatandaşlara yardımlarını aralıksız sürdürürken, çocukları da unutmadı. Genç gönüllüler minikleri mutlu edebilmek için onların oyunlarına eşlik etti.
Acıpayam’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, ilçenin 10 taşra mahallesinde evlerde maddi hasarlar oluştu. Yaşanan depremde birçok evin enkaza dönerken, yetkililer depremin artçılarının devam etmesi ve evlerde oluşabilecek yeni yıkıntılardan oluşacak can kaybının önüne geçmek için vatandaşların evlerine girmemelerini istedi. Evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD ve Kızılay ekiplerinin hazırladığı çadır kentlerde geçirecek. Aileleri çadırlarda geceye hazırlık yaparken, çocuklar da Kızılay gönüllüsü gençlerle oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Çocukların karanlıkta oynadığı oyunlar çevredeki depremzede ve yetkililerin içini ısıttı.
Kızılay gönüllüleri sabah saatlerinden beri depremzedeleri yardımlarını aralıksız sürdürürken, depremden en çok etkilenen çocukları da unutmadı. Genç gönüllüler minikleri mutlu edebilmek için onların oyunlarına eşlik etti.

Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

Acıpayam’da çocuklar Kızılay gönüllüleriyle depremi unuttu

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