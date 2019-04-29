Acıpayam'da depremzedelere konteyner desteği

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen ay meydana gelen depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen konteynerlerin kurulumuna başlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgeye ilk etapta gönderilen 160 konteyner Acıpayam'a getirildi.

İlçede geçen ay merkez üssü Yeniköy olan 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen ve kurulumuna başlanan konteynerleri yerinde görmek üzere ilçeye giden Denizli Valisi Hasan Karahan, önce Acıpayam Kaymakamlığını ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra konteyner kurulumu yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Karahan, depremzede vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunlarını dinledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Karahan, "İlk etapta gönderilen konteynerler bölgemize geldi ve kuruluma başlandı. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Gayretimiz bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın hiç mağduriyet yaşamadan normal yaşantılarını sürdürülebilir duruma gelmeleridir." dedi.