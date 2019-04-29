HABER

Acıpayam'da depremzedelere konteyner desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Evleri zarar gören vatandaşlara gönderilen konteynerlerin kurulumuna başlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen ay meydana gelen depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen konteynerlerin kurulumuna başlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgeye ilk etapta gönderilen 160 konteyner Acıpayam'a getirildi.

İlçede geçen ay merkez üssü Yeniköy olan 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen ve kurulumuna başlanan konteynerleri yerinde görmek üzere ilçeye giden Denizli Valisi Hasan Karahan, önce Acıpayam Kaymakamlığını ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra konteyner kurulumu yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Karahan, depremzede vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunlarını dinledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Karahan, "İlk etapta gönderilen konteynerler bölgemize geldi ve kuruluma başlandı. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Gayretimiz bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın hiç mağduriyet yaşamadan normal yaşantılarını sürdürülebilir duruma gelmeleridir." dedi.

İçinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan 21 metrekarelik konteynerlerden 21'i Oğuz , 8'i Ucarı, 23'ü Kırca ve 14'ü Ovayurt mahallelerinde olmak üzere toplam 66'sının kurulumu yapıldı. İlerleyen günlerde de Apa Mahallesi'nde 78 ve Karahöyük Mahallesi'nde 20 konteyner kurulumunun gerçekleştirileceği belirtildi.

İncelemelerde Vali Karahan'a AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan eşlik etti.

Acıpayam'da 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremde 25 mahallede 6 bin 406 hane depremden etkilenmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılan incelemede 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edilmişti.

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyorBu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor
Foça'da çocuk istismarı protesto edildiFoça'da çocuk istismarı protesto edildi
Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacakÖğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem ev konteyner Konut

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.