Acıpayam'da depremzedelere konteyner desteği

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen ay meydana gelen depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen konteynerlerin kurulumuna başlandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgeye ilk etapta gönderilen 160 konteyner Acıpayam'a getirildi.
İlçede geçen ay merkez üssü Yeniköy olan 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve çadırda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara gönderilen ve kurulumuna başlanan konteynerleri yerinde görmek üzere ilçeye giden Denizli Valisi Hasan Karahan, önce Acıpayam Kaymakamlığını ziyaret etti ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra konteyner kurulumu yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Karahan, depremzede vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunlarını dinledi.
Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Karahan, "İlk etapta gönderilen konteynerler bölgemize geldi ve kuruluma başlandı. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Gayretimiz bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın hiç mağduriyet yaşamadan normal yaşantılarını sürdürülebilir duruma gelmeleridir." dedi.
İçinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan 21 metrekarelik konteynerlerden 21'i Oğuz , 8'i Ucarı, 23'ü Kırca ve 14'ü Ovayurt mahallelerinde olmak üzere toplam 66'sının kurulumu yapıldı. İlerleyen günlerde de Apa Mahallesi'nde 78 ve Karahöyük Mahallesi'nde 20 konteyner kurulumunun gerçekleştirileceği belirtildi.
İncelemelerde Vali Karahan'a AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan eşlik etti.
Acıpayam'da 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremde 25 mahallede 6 bin 406 hane depremden etkilenmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılan incelemede 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edilmişti.
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