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Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı.

Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı. Park halindeki otomobil ve traktör sel sularına kapıldı.
Acıpayam'da, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artırarak yağan yağmur, Kuyucak Mahallesi'nde sele dönüştü. Park halindeki otomobil ve traktör, sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

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Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendiAcıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi

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