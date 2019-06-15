Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı. Park halindeki otomobil ve traktör sel sularına kapıldı.

Acıpayam'da, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artırarak yağan yağmur, Kuyucak Mahallesi'nde sele dönüştü. Park halindeki otomobil ve traktör, sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

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