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Acıpayam'daki depremde öğrencilerin korku anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, bir lisedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, bir lisedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı, panikle okulun bahçesine gittikleri görüldü.

Geçen 20 Mart'ta merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev hasar gördü. Deprem, Acıpayam'a 23 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki bir lisede de hissedildi. Lisedeki öğrenci ve öğretmenler, depreme derste yakalandı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, hızla kendilerini okul bahçesine atarken, okulun güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Kamera görüntülerinde, öğrencilerin şiddetli sarsıntının ardından öğretmenleri nezaretinde koridora çıkmaları, ardından hızla okul bahçesine gitmeleri yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise bir öğretmenin okulun kapısını hemen açarak, tahliyeye yardımcı olduğu, öğrencilerin panik halinde okul bahçesinde koştukları görülüyor. Bir diğer kamera görüntüsünde ise, koridorda bulunan iş kıyafeti giydirilmiş cansız manken ile tavana asılı tabelanın sallanması, öğrenci ve öğretmenlerin panik içinde kaçışmaları yer alıyor.

Depremin ardından okul duvarlarında çatlaklar oluşurken, okulun durumu ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bir raporun hazırlanacağı belirtildi.

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