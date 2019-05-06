Acıpayamlı depremzedelerin ilk iftarı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteyner ve çadırlarda yaşayan vatandaşlar, ilk iftarını gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk iftarı için depremzedeler, fırınlardan aldıkları ekmekle kaldıkları çadır ve konteynerin yolunu tuttu. Yeniköy, Karahüyük, Apa, Uçarı ve Oğuz mahallerinde yaşayan depremzedeler, ezanın okunmasının ardından oruçlarını açtı, dua etti.

Apa Mahallesi'nde tek başına yaşayan depremzedelerden Baki Kaya (79), gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde evinin yıkıldığını söyledi.

İlk iftarı yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Allah, Müslüman aleminin ramazan ayını inşallah kabul eder. Çadırda kalıyordum. Allah devletimizden razı olsun. Konteynere yerleştirdi. Çok şükür. En kısa zamanda da konutlara geçeceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Uçarı Mahallesi'nde evi yıkıldıktan sonra çadırda yaşamını devam ettiren Ramazan Ünlü ise eşinin ocakta pişirdiği yemekler ile oruçlarını açtıklarını ifade etti.

Tek isteğinin biran önce konteynere yerleşmek olduğunu belirten Ünlü, "Allahım çok şükür bugünlere kavuştuk. Allahım tekrarını nasip etsin. Ama bir taraftan da çok rezil olduk. İsteriz ki evimizde iftarımızı yapalım. Ramazan ayı inşallah bereketli olur." ifadelerini kullandı.

