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'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı

07.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet dünyasında "Acısını saklayan Harold" olarak tanınan ve çeşitli durumlara konu olan Andras Arato'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Arato, Kovid-19'u ağır bir şekilde geçirdiğini ve zatürre belirtileri gösterdiğini aktardı.

'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı

Yüzündeki ifade nedeniyle internette birçok duruma konu olan Macar asıllı Andras Arato, "Acısını saklayan Harold"un Kovid-19 yakalandığı ortaya çıktı. Yaşlı adamın bir süre hastanede yattığı şimdi ise evde tedaviye geçtiği öğrenildi.

ANTİKOR GELİŞTİREMEDEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Arato, aşı olduğunu ama antikor geliştiremeden Kovid-19'a yakalandığını söyledi. 76 yaşındaki adamın hastanede oksijen tedavisi de gördüğü öğrenildi. Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Arato, uzun Kovid-19 geçirdiğini söyledi.

Bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak görseli yayınlanan, ama buradaki yüz ifadesi "sanki acısını içinde saklarmış gibi duran" Andras Arato, milyonlarca İnternet kullanıcısı tarafından farklı hikayelerde "ironik ve eğlenceli" olarak konu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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