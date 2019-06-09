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Acısını unuttu, kızını avuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan anne, kaza sonrasında korkudan ağlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi önünde meydana gelen kazada 38 FJ 364, 39 TE 281 ve 38 PE 151 plakalı araçlar, yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yaptı.

Acısını unuttu, kızını avuttu

Kayseri’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan anne, kaza sonrasında korkudan ağlayan kızını sakinleştirmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi önünde meydana gelen kazada 38 FJ 364, 39 TE 281 ve 38 PE 151 plakalı araçlar, yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaza yaptı. Kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Polis ekipleri yolda başka kaza olmaması için önlem alırken, kazada yaralanan bir anne kucağındaki çocuğu ile birlikte kendilerini hastaneye götürecek başka bir ambulansı bekledi. Kaza nedeniyle küçük çocuk gözyaşlarına boğulurken, geçirdiği kaza sonrasında boyunluk takılan anne, kendi acısını unutarak kızını sakinleştirmeye çalıştı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Acısını unuttu, kızını avuttu

Acısını unuttu, kızını avuttu

Acısını unuttu, kızını avuttu

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