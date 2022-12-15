Acity Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Acity Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Günümüzde her şeyin daha pratik olması önem kazandığı için alışveriş yapılan ortamların da pratikliği önemli olmuştur. Alışveriş merkezleri her kitleye hitap eder. Bu sebeple çok yoğun olan alışveriş merkezleri özellikle hafta sonları çok daha kalabalık bir müşteri kitlesine sahiptir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha çok konumlanan alışveriş merkezleri sıklıkla tercih edilir hâle gelmiştir. Acity Outlet AVM Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezidir. Bu alışveriş merkezinin müşterileri gitmeden önce çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapar. Acity Outlet AVM çalışma saatleri ve hafta sonu çalışma saatleri genel olarak diğer alışveriş merkezleriyle aynıdır.

Acity Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezine gidecek olan müşteriler gitmeden önce açılış saatini öğrenmek isterler. Acity Outlet AVM müşterileri de gitmeden önce alışveriş merkezinin açılış saatini araştırırlar. Acity Outlet AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirtilmiştir. Bu alışveriş merkezine giden müşteriler sabah 10.00 itibari ile gidebilirler. Alışveriş merkezi kapsamında bulunan mağazalar, Acity Outlet AVM çalışma saatleri dâhilinde hizmet verir.

Acity Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezine giden müşteriler kapanış saatini araştırabilirler. Acity Outlet AVM müşterileri de alışveriş merkezinin kapanış saatini öğrenmek isterler. Acity Outlet AVM kapanış saati 22.00 olarak belirlenmiştir. Bu alışveriş merkezini tercih eden müşteriler 22.00 itibari ile işlemlerini tamamlamış olmalılar. Alışveriş merkezi kapsamında hizmet veren mağazaların kapanış saati Acity Outlet AM kapanış saatinden farklı olabilir.

Acity Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu yoğun bir şekilde hizmet verirler. Özellikle hafta sonları müşteri yoğunluğu fazladır. Acity Outlet AVM çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içi günlerinde, herhangi bir düzenleme ya da aksi durum olmadığı takdirde aynıdır. Acity Outlet AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.



