Acıya ortak olmaya gitti, protesto edildi

Trump, her iki kentte protestolarla karşılandı.ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşmak, yaraları sarmaya destek olmak amacıyla Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti.

Eşi Melania Trump ile birlikte silahlı saldırı kurbanlarının aileleriyle görüşen, yaralıların tedavi edildiği hastanelere giden Trump, ilk yardım görevlileri ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi, kendilerine yerine getirdikleri görevlerinden ötürü teşekkür etti.

Trump, yaşanan acıya ortak olmak için yaptığı Dayton ziyaretini Twitter’da "sıcak ve mükemmel bir ziyaretti. Muazzam bir coşku ve sevgi vardı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ziyaretinin ikinci ayağı olan El Paso’dan sonra da "Sizi seviyoruz ve hep sizinleyiz" paylaşımını yaptı.

Protesto edildi

Ancak söylemleriyle nefreti körüklemek, ırkçıları cesaretlendirmekle eleştirilen Trump her iki kentte de "Burada istenmiyorsun", "Trump bir ırkçı", "Onu geri gönderin" pankartlı protestocular tarafından karşılandı. Pankartlarıyla sokağa çıkan göstericiler Trump’a seslerini duyurmaya çalıştı. Trump ise bu protesto ve eleştirileri, "başkanlık makamına saygısızlık" olarak nitelendirdi.