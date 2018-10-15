Açlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmeli

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Gıda Günü’nün bu yılki teması 'Sıfır Açlık' üzerine kurulu. 16 Ekim’de kutlanacak güne ilişkin açıklama yapan Türk gıda sanayiinin çatı kuruluşu TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, bu konuda gıdanın tüm paydaşları olarak üzerlerine düşeni yapmakta kararlı olduklarını ifade etti. Kopuz, açlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan ve her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması “2030’da #SıfırAçlık olan bir dünya mümkün”. 'Eylemlerimiz Geleceğimizdir' sloganı ile düzenlenen etkinlikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2’ncisi olan Sıfır Açlık konusunda dikkat çekmeyi amaçlıyor.

FAO’nun konu ile ilgili raporunda yer alan verilere değinen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, dünyada kronik açlığın yeniden yükselişe geçtiğini, bu durumun onlarca yılda elde edilen kazanımları tehdit etmeye başladığını söyledi. Savaşlar, iklim değişikliği, küresel ekonomide yaşanan sorunlar ve eşitsizlik nedeniyle dünya genelinde Sıfır Açlık hedefine ulaşmanın giderek zorlaştığını vurgulayan Kopuz, bu konuda atılan adımların hızlandırılması gerektiğini belirtti.