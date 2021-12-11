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  4. Açlığın pençesinde kalan Afgan aile dört aylık bebeğini 104 dolara sattı

Açlığın pençesinde kalan Afgan aile dört aylık bebeğini 104 dolara sattı

11.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan bir anne, iki çocuğuna da bakacak durumu olmadığı için dört aylık ikizlerinden birini vermek zorunda kaldı. 40 yaşındaki Bibi adındaki kadın, ''Hayal edebileceğinizden daha zor bir karardı. Ama hiç bir şeyimiz yok. Onları ayırmak zorunda kalmaktan dolayı acı çekiyorum'' dedi. Afganistan'da geçtiğimiz ay 9 yaşındaki kız 55, 10 yaşındaki kız çocuğu ise 70 yaşındaki bir adama satılmıştı.

Açlığın pençesinde kalan Afgan aile dört aylık bebeğini 104 dolara sattı

Merkezi Londra'da bulunan Save the Children vakfı, Afganistan'daki açlık krizinin, Taliban'ın Ağustos ortasında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kontrolden çıktığını, artan sayıda ailenin hayatta kalmak için yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını duyurdu.

''SATMAK ZORUNDA KALDIM''

Ülkede yaşanan maddi kriz nedeniyle insani kriz giderek derinleşirken, insanlar çocuklarını satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. Bibi adındaki Afgan kadın, ikizlerinden birini sattı. Bibi, ''Önce para talep etmeden bebeği vermek istedim ancak süt, yiyecek ve ilaç param olmadığı için satmayı düşündüm. O parayla bir süre daha yiyecek alabilirim. 104 dolara satmak zorunda kaldım. Hayal edebileceğinizden daha zor bir karardı. Ama hiç bir şeyimiz yok. Onları ayırmak zorunda kalmaktan dolayı acı çekiyorum'' dedi.

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12 YAŞINDAKİ OĞLU DA ÇALIŞIYOR

Bibi'nin eşi Muhammed iş olursa haftada birkaç gün çalışabildiğini ancak bir günlük kazancın iki günlük masraflarını karşılamadığını söyledi. Çiftin 12 yaşındaki oğlu ise ek para sağlamak için başkalarının çanta ve eşyalarını taşıyor.

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Mohammed, “Yardıma ihtiyacımız var, aç ve fakiriz. Afganistan'da iş imkanı yok. Çocuklarımız var. En çok una ve yağa ihtiyacımız var. Yakacak odunumuz yok. Sadece çocuklar için ekmeğimiz var'' diyerek yardım çağrısında bulundu.

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Yardım kuruluşu, Afgan halkının yüzde 97'sinden fazlasının gelecek yılın ortasına kadar yoksulluk sınırının altına düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Vakıf, artan sayıda insanın sadece geçinmek için umutsuz ve yaşamı değiştiren seçimler yapmaya zorlanması, Bibi ve Muhammed gibi üzücü hikayelerin daha yaygın hale gelebileceğini aktardı.

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Afganistan
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