Açlık grevindeki 17 Kasım üyesine hükümetten olumsuz yanıt

Kufodinas hakkında konuşan Yunan hükümet sözcüsü Peloni, "Devlet mahkûmlarla müzakere etmez ve onları nasıl tutacağına dair egemenlik hakkından da feragat etmez. Kendisi, açlık grevini sonlandırma ve yasak seçenekleri kullanma tasarrufuna sahip" dedi. Kufodinas'ı yetkililere "şantaj" yapmakla suçlayan Peloni, "Hayatını tehlikeye atmayı kendi seçti" diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre, şu an bir hastanenin yoğun bakım servisinde bulunan Kufodinas'la ilgilenen doktorlar, 63 yaşındaki mahkûmun su içmeyi de reddetmesinin ardından hafta sonunda durumunun "ciddi şekilde kötüleştiğini" belirtti.

Kufodinas, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi öldürmüştü.Yunanistan'da başka bir cezaevine nakledilmesi talebiyle yaklaşık 50 gündür açlık grevinde olan müebbet hapis mahkûmu Dimitris Kufonidas'ın durumuyla ilgili açıklamada bulunan hükümet sözcüsü Aristotelya Peloni, bu konuya müdahil olmayacaklarını duyurdu.

Kurbanların akrabalarından çağrı

AFP, Kufodinas'ın 11 kurbanının akrabaları tarafından ortak bir açıklama yapıldığını bildirdi. Açıklamada, Kufodinas'a "taleplerini geri çekerek yaşamaya devam etmesi" için çağrıda bulunuldu. Ajansın aktardığı ortak açıklamada, "Onun ölümü, hiçbirimizin sevdiklerini geri getirmeyecek" denildi.

Kufodinas geçen yıl Atina'daki düşük güvenlikli Koridallos cezaevinden Domokos'taki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledilmişti. Kufodinas, ailesine yakın olabilmek için Atina'daki cezaevine dönmeyi talep ediyor.

Avukatı da Kufodinas'ın naklinin ilgili kurallar ihlal edilerek yapıldığını savunuyor. Yunan hükümeti ise bu suçlamayı reddediyor.

Yunanistan'da son haftalarda, 52 gündür açlık grevinde olan Kufodinas'a destek amacıyla birçok eylem gerçekleştirildi. Bu gösterilerden bazılarında polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken eylemlerde hedef alınan iki bakanlık binası da tahrip edildi.

Kufodinas'ın baş tetikçisi olduğu aşırı solcu "17 Kasım" örgütü, 1975 ile 2000 yılları arasında Türk, ABD'li, İngiliz ve Yunan diplomat ve askeri yetkililerin de hedef alındığı 23 suikast düzenlemişti. Aralarında Türk diplomatların da bulunduğu 11 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kufodinas, 11 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kufodinas'ın öldürdüğü kişiler arasında Yunanistan'ın şu anki başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in eniştesi Pavlos Bakoyannis de bulunuyor. 17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüşü.

DW,AFP,rtr/CÖ,TY

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