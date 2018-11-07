Açlık grevindeki eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısına sıvı verilecek

QUITO (AA) - Rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada geçen yılın sonunda 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve geçen ay açlık grevine başlayan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas, intravenöz sıvı almak üzere hastaneye kaldırıldı.

Brezilya inşaat firması Oberdecht'in ülkede altyapı ihaleleri kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas'ın sağlık durumunu değerlendiren yetkililer, iki haftadan fazla süredir açlık grevinde olan eski devlet başkanına intravenöz sıvı ve elektrolit verilmesi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Glas, yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmesini protesto etmek için geçen ay açlık grevine girmişti.

Jorge Glas'ı cezaevinde ziyaret eden insan hakları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşunun yetkilileri, eski devlet başkanının sağlık durumunun bozulduğunu ancak hastaneye kaldırılmayı reddettiğini aktarmıştı.

Eski Devlet Başkanı Rafael Correa da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Glas'ın sağlığının kötüleştiğini kaydetmişti.

