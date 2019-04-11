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Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Gazze'de düzenlenen gösteriye katılanlar, "Boş mideyle zafere ulaşacağız" yazılı dövizler taşıdı

İsrail hapishanelerinde 4 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Boş mideyle zafere ulaşacağız" yazılı dövizler taşıdı.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Hıdır Habib, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sesini dünyaya duyurmak için toplandıklarını ve tüm Filistin halkının işgalcilere karşı tutukluların yanında yer aldığını belirtti.

Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlallerden İsrail'in sorumlu olduğunu söyleyen Habib, uluslararası toplumu sağlıkları açısından büyük risk alan tutuklulara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 400 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için 8 Nisan'da başlattıkları süresiz açlık grevine devam ediyor.

Tutuklular, sağlığa zarar veren cezaevlerindeki sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazzeli tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.

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Gazze israil tutuklu

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