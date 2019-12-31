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  4. Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti

Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:52 | Son Güncelleme

Ahmed Zehran'ın kardeşi, üç ayı aşkın süredir açlık grevi yapan tutuklunun yaklaşık 30 kilo verdiğini, yorgunluk, baş ve eklem ağrıları çektiğini belirtti

İSTANBUL (AA) - İsrail hapishanelerinde 3 ayı aşkın süredir açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahmed Zehran'ın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Tutuklunun kardeşi Adil Zehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sağlık durumunun açlık grevine devam etmesi ve İsrail cezaevi idaresinin buna kayıtsız kalması nedeniyle çok kritik olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Kızılhaç ve Filistinli Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti tarafından durumunun gözden geçirilmesi ve ziyareti konusunda sunulan talepleri reddettiği için yaklaşık iki haftadır kardeşinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alamadıklarını söyleyen Zehran, üç ayı aşkın süredir açlık grevi yapan Ahmed Zehran'ın yaklaşık 30 kilo verdiğini, yorgunluk, baş ve eklem ağrıları çektiğini belirtti.

Zehran, İsrail'in oyalama politikası izlediğini ve bu amaçla sorgu hakimleri tarafından kardeşinin davasında karar çıkmaması için baskı yapıldığını kaydetti.

Ramallah'ta dün Zehran'a destek gösterisi düzenlendi. İsrail'e Zehran'ı serbest bırakması için baskı yapılmasını ve harekete geçilmesini isteyen göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail geçen mart ayında Ahmed Zehran'ı tutuklamış ve 4 ay idari tutukluluk kararı vermişti. İsrail makamları sonuncusu 10 Kasım'da olmak üzere bu kararı iki kez yinelenmişti. Zehran bunun üzerine açlık grevine başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail hapishanesi tutuklu

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