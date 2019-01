Açlık grevindeki HDP'li Leyla Güven'in kızı: Kritik eşiği aştı

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde, 8 Kasım 2018'de başladığı açlık grevini sürdürüyor. Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, kritik eşiği aşan annesinin sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme olmasından endişe duyduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de gözaltına alındı. Güven, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Güven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başladı. Leyla Güven, açlık grevini 56 gündür sürdürüyor.

KIZI: ENDİŞE EDİYORUZ

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, kritik eşiği aşan annesinin sağlık dumurunda kötü bir gelişme olmasından endişe duyduklarını söyledi. Temizkan, sık sık görüştüğü annesinin, taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevini sonlandırmayacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Her hafta görüşüyorum. Bugün açlık grevinde 56'ncı gününde. En son 31 Aralık pazartesi günü gördüm. Morali yüksekti, genel olarak güçlü görünüyor. Tansiyon, baş ağrısı, uykusuzluk ve halsizlik problemleri var. Sese, kokuya ve ışığa karşı hassasiyet durumu gelişmiş. Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda. Her an sağlığında kötü bir gelişme olmasından endişe ediyoruz. Ancak annem talebinin gerçekleşmemesi halinde açlık grevini sonlandırmayacağını söylüyor. Talebi de Abdullah Öcalan ile ailesi ve avukatlarının görüştürülmesi. Annemi, bunun toplumsal barışa katkı sunacağını belirtiyor" dedi.

