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Açlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 00:34 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin başlattığı açlık grevine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Açlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltı

Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin başlattığı açlık grevine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla açlık grevi başlatanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince açlık grevinin yapıldığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında polis ekipleri, binaya girişteki kepenkleri kırarak içeri girdi. Kepengi uzun uğraşlar sonucu kırarak içeri giren polis ekipleri açlık grevini sürdüren HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında olduğu 10 kişiyi tespit etti. Ekipler, açlık grevini sürdüren 3 milletvekili haricindeki 7 kişiyi gözaltı aldı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan bir gruba dağılmaları için uyarı yapması üzerine grup olaysız bir şekilde dağıldı.
Gözaltına alınan 7 kişi polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Açlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltıAçlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltıAçlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltıAçlık grevindeki HDP'lilere operasyon: 7 gözaltı

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