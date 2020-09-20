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  4. Açlık Grevindeki İranlı İnsan Hakları Savunucusu Hastaneye Sevk Edildi

Açlık Grevindeki İranlı İnsan Hakları Savunucusu Hastaneye Sevk Edildi

20.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

İran’da hapiste bulunan ve 40 gündür açlık grevi yapan insan hakları savunucusu Nesrin Sotoudeh, hastaneye sevk edildi

Açlık Grevindeki İranlı İnsan Hakları Savunucusu Hastaneye Sevk Edildi

İran’da hapiste bulunan ve 40 gündür açlık grevi yapan insan hakları savunucusu Nesrin Sotoudeh, hastaneye sevk edildi.

AFP Haber Ajansı’na bilgi veren Sotoudeh’in eşi Reza Khandan, Nesrin Sotoudeh’in durumunun kötüleşmesi üzerine Tahran’daki Taleghani Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Sadece birkaç dakika eşini görmesine izin verildiğini söyleyen Khandan, eşinin çok kilo kaybettiğini ve kötü durumda olduğunu söyledi.

Nesrin Sotoudeh, 11 Ağustos tarihinde ülkedeki siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Corona virüsü salgını sürecinde tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Avrupa Parlamentosu Sakharov Ödülü sahibi 57 yaşındaki Nesrin Sotoudeh, türban yasasını protesto eden kadınlara verdiği destek nedeniyle tutuklanmış ve 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Sotoudeh’in eşi Khandan, cezaevi yönetiminin mahkumlar konusunda bilgi vermediklerini eşinin sağlık durumu konusunda bugüne dek de bilgi almakta çok zorlandıklarını söylüyor. Khandan, eşinin hastaneye kaldırıldığı bilgisinin dahi cezaevi yönetimi tarafından kendilerine bildirilmediğini anlattı.

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