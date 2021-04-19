Açlık Grevindeki Navalny Hastane Cezaevine Sevkedildi

Başkan Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta Rusya'ya karşı daha sert ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı almış, Moskova'yı 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamada rol oynamakla suçlayan NATO ve AB üyesi Çek Cumhuriyeti de 18 Rus diplomatı sınırdışı etmişti. Navalny'nin durumu, Moskova'nın son dönemde uluslararası arenadan daha çok tecrit edilmesine yol açtı.

Navalny'yle geçen haftadan bu yana iletişim kuramayan destekçileri, muhalif liderin sağlık durumuna ilişkin kötü haber almaya kendilerini hazırladıklarını söyledi. Navalny destekçileri, bu haftanın ilerleyen günlerinde ülke çapında geniş kapsamlı protesto eylemleri düzenlemeyi planlıyor. Rus hükümeti bu gösterileri yasadışı olarak nitelendiriyor.

Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybetmesi durumunda bunun sonuçlarının ciddi olacağı yönünde Rus hükümetine yönelik son günlerde yapılan uluslararası baskılar devam ediyor.

Alexei Navalny'nin avukatı ve cezaevi hizmetlerinden bugün yapılan açıklamaya göre, 20 gündür açlık grevinde bulunan Rus ana muhalefet lideri bir hastane cezaevine transfer edildi.

Rusya cezaevi hizmetleri dairesinden yapılan açıklamada 44 yaşındaki Navalny'nin bir hastane cezaevine nakledilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamaya göre, kendi isteğiyle ”vitamin terapisi” uygulanan Navalny'nin durumu ”istikrarlı.”

Navalny'nin avukatlarından Alexei Lipster, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Navalny'nin hastanede tutulduğu cezaevine vardığını ancak müvekkiliyle görüşemediğini söyledi.

Avukat Lipster, ”Onunla görüşmemi reddetmiyorlar ama henüz içeri giremedim. Bekliyorum” dedi.

Navalny'nin kurduğu Yolsuzluk Karşıtlığı Vakfı Başkanı Ivan Zhdanov, paylaştığı Twitter mesajında, muhalif liderin başka bir cezaevine nakledilmesini, ”Bu, Navalny'nin durumunun kötüleşmesinden başka bir şekilde anlaşılamaz, o kadar kötüleşti ki işkenceciler bile bunu itiraf etti” şeklinde yorumladı.

Sinir gazı zehirlenmesi nedeniyle Almanya'da tedavi gördükten sonra Ocak ayında Rusya'ya dönen ve tutuklanarak geçmişte yöneltilen zimmet suçlaması nedeniyle 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, zehirlenmesinin bir suikast girişimi olduğunu iddia ediyor, Kremlin ise bu suçlamaları reddediyor.