Açlık grevindeki tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Aydın’a saldırdı

Diyarbakır’da, açlık grevi yapan bir tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Cihan Aydın, yönetim kurulu üyeleri, avukatları ve Baro çalışanlarına saldırdı. Aydın, olayı kınadı.

Diyarbakır Barosunca her hafta düzenlenen Tahir Elçi anması sonrası açlık grevindeki bir tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Cihan Aydın, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve Baro çalışanlarına saldırdı. Saldırı sonrası aynı yerde açıklama yapan Baro Başkanı Aydın, üzücü bir olay yaşandığını söyledi. Tahir Elçi anmasından sonra saldırıya uğradıklarını kaydeden Aydın, “Ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, meslektaşlarımız ve Baro personellerimiz saldırıya uğradık. Bu saldırıyı yapan kişi, oğlu cezaevinde bulunan ve açlık grevinde olan bir şahıs. Maalesef oğluyla yeterince ilgilenmediğimizi ileri sürerek bize hakaret etti, tehditte bulundu ve fiziki saldırıda bulundu. Çok ısrar etmemize rağmen, konuşmak istememize rağmen ne yazık ki saldırı yolunu tercih etti. Ailenin acısını ve endişesini anlıyoruz, çocukları ve yakınları açlık grevinde olan insanların acılarını anlıyoruz. Maalesef bu işin dostane bir şekilde çözülmesini isteyen Diyarbakır Barosu hedef alındı bu saldırıyla. Bu bireysel bir saldırı değil. Bu işin örgütlü bir iş olduğunu düşünüyoruz. Daha Tahir Elçi’nin failleri ortaya çıkarılmadan yeniden Diyarbakır Barosuna böyle bir saldırı örgütlenmesini kınıyoruz. Tahir Elçi’yi öldürmekle bu baroyu susturamadınız. Bizi öldürmekle de susturamazsınız. Buradayız, Tahir Elçi’nin bıraktığı yerdeyiz. Şimdi Başsavcıyla görüşeceğiz bu konuyu. Bu saldırının arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması için destek talep edeceğiz” dedi.

